Балхис Абейдулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Фахриниса Хамит кызы
Отец ребёнка: Хамит Хайсар улы
Абдуллово, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хамит Хайсар улы
Смерть
Неизвестно