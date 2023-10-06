Балхис Абейдулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балхис Абейдулла кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Фахриниса Хамит кызы

Отец ребёнка: Хамит Хайсар улы

Абдуллово, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамит Хайсар улы

Смерть
Неизвестно
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