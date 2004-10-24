Исаева Виктория Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Виктория Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.2004

Пол

Женский

Отец

1981 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2004

Отец: Исаев Ион Андреевич

Мать: Исаева Елена Владимировна

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