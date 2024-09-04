Алгазина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиДо 1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Алгазина) Феоктиста Лазаревна
Отец ребёнка: Алгазин Лазарь Константинович
Смерть
До 1827