Алгазина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

До 1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
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Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Лазарь Константинович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Алгазина) Феоктиста Лазаревна

Отец ребёнка: Алгазин Лазарь Константинович

Смерть
До 1827

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