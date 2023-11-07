Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр

Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

2009 г.р.
2011 г.р.

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: не указан

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
2009

Сын: Аркадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2011

Сын: Артемий

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close