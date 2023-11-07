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Александр
Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1983
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Валентина
1959 г.р.
Дети
Аркадий
2009 г.р.
Артемий
2011 г.р.
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: не указан
Мать:
Валентина
Рождение ребёнка
2009
Сын:
Аркадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2011
Сын:
Артемий
Мать ребёнка: не указана
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