Мошкин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.03.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.2004
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