Кириллова Анфиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кириллов Геннадий Никифорович
Отец ребёнка: Кириллов Никифор
Рождение ребёнка
08.07.1934
Сын: Кириллов Юрий
Отец ребёнка: Кириллов Никифор
Рождение ребёнка
05.12.1939
Дочь: Гусева Нина
Отец ребёнка: Кириллов Никифор
Смерть
Неизвестно