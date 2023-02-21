Кириллова Анфиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Анфиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Кириллов Геннадий Никифорович

Отец ребёнка: Кириллов Никифор

Янгорчино, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.07.1934

Сын: Кириллов Юрий

Отец ребёнка: Кириллов Никифор

Янгорчино, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.12.1939

Дочь: Гусева Нина

Отец ребёнка: Кириллов Никифор

Смерть
Неизвестно
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