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Мезрин Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Мезрин Семен Иванович

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Упоминание
22.10.1889
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7Z4Q?i=731&cat=1398040
Упоминание
29.10.1897
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-3VKZ?i=28&cat=1398040
Смерть
Неизвестно

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