Мезрин Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Мезрин Семен Иванович
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7ZH3?i=757&cat=1398040
Упоминание
22.10.1889
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-7Z4Q?i=731&cat=1398040
Упоминание
29.10.1897
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-3VKZ?i=28&cat=1398040
Смерть
Неизвестно