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Алин Косьма Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1889

Жена: Алина Феодора Стефанова

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 21 она первы браком 18 #007470343 №927
Рождение ребёнка
25.06.1890 ст.

Дочь: Марфа Кузьмина

Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1891 ст.

Дочь: Елизавета Козьмина

Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1892 ст.

Дочь: Екатерина Козьмина

Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
29.11.1892 #007470344 №122
Рождение ребёнка
13.05.1894 ст.

Сын: Алин Георгий Кузьмин

Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
15.05.1894 #007470344 №191
Рождение ребёнка
17.06.1895 ст.

Дочь: Феврония Козьмина

Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
25.06.1895 #007470344 №249
Рождение ребёнка
17.11.1897

Сын: Алин Иосиф Косьмин

Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алин Егор Козьмин

Мать ребёнка: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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