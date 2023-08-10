Алин Косьма Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1889
Жена: Алина Феодора Стефанова
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 21 она первы браком 18 #007470343 №927
Рождение ребёнка
25.06.1890 ст.
Дочь: Марфа Кузьмина
Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
31.08.1891 ст.
Дочь: Елизавета Козьмина
Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
24.11.1892 ст.
Дочь: Екатерина Козьмина
Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова
29.11.1892 #007470344 №122
Рождение ребёнка
13.05.1894 ст.
Сын: Алин Георгий Кузьмин
Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова
15.05.1894 #007470344 №191
Рождение ребёнка
17.06.1895 ст.
Дочь: Феврония Козьмина
Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова
25.06.1895 #007470344 №249
Рождение ребёнка
17.11.1897
Сын: Алин Иосиф Косьмин
Мать ребёнка: Алина Феодора Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алин Егор Козьмин
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно