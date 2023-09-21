Фабрициус Ханс Кристофер Ингьер
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1827
Дата смерти24.07.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.04.1857
Сын: Фабрициус Рейдар
Мать ребёнка: Фабрициус Луисе Терезе Фредрикке Ведастине
Рождение ребёнка
17.01.1859
Дочь: Магнус Терезе Борхсениус
Мать ребёнка: Фабрициус Луисе Терезе Фредрикке Ведастине
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1909