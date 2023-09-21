Фабрициус Ханс Кристофер Ингьер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фабрициус Ханс Кристофер Ингьер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1827

Дата смерти

24.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1857

Сын: Фабрициус Рейдар

Мать ребёнка: Фабрициус Луисе Терезе Фредрикке Ведастине

Рождение ребёнка
17.01.1859

Дочь: Магнус Терезе Борхсениус

Мать ребёнка: Фабрициус Луисе Терезе Фредрикке Ведастине

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фабрициус Луисе Терезе Фредрикке Ведастине

Смерть
24.07.1909
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