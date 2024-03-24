Колбасин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1879
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1879
Отец: Григорий Иовлев
Мать: Васса Михайлова
Бракосочетание
22.10.1897
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Авдуловская волость, село Казанское Греково
22 Октября 1897 г. Иоанн (Иван) Григорьев, села Казанского крестьянин собственник, Григория Иовлевича сын. Православного вероисповедания, первым браком 17 лет. Екатерина Матвеевна, села Казанского ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Кузнецова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
23.01.1902
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
19.05.1904
Сын: Колбасин Арсентий Иванович
Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
04.11.1905
Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
04.06.1908
Сын: Колбасин Константин Иванович
Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
19.07.1911
Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна
Смерть
1960