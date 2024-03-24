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Колбасин Иван Григорьевич

Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.09.1879

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1879

Отец: Григорий Иовлев

Мать: Васса Михайлова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
22.10.1897

Жена: Колбасина Екатерина Матвеевна

Тульская губерния, Ефремовский уезд, Авдуловская волость, село Казанское Греково
22 Октября 1897 г. Иоанн (Иван) Григорьев, села Казанского крестьянин собственник, Григория Иовлевича сын. Православного вероисповедания, первым браком 17 лет. Екатерина Матвеевна, села Казанского ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Кузнецова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
23.01.1902

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.05.1904

Сын: Колбасин Арсентий Иванович

Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Колбасин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.06.1908

Сын: Колбасин Константин Иванович

Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.07.1911

Сын: Колбасин Илья Иванович

Мать ребёнка: Колбасина Екатерина Матвеевна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1960
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