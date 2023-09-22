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Кривонос Александр Дмитриевич
Кривонос Александр Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1915
Дата смерти
25.07.1991
Пол
Мужской
Отец
Кривонос Дмитрий …
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915
Отец:
Кривонос Дмитрий …
Мать: не указана
Смерть
25.07.1991
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