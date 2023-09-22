Кривонос Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривонос Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1915

Дата смерти

25.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1915

Отец: Кривонос Дмитрий …

Мать: не указана

Смерть
25.07.1991
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