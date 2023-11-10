(Стяжкина) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Стяжкина) Ольга Андреевна

(Стяжкина) Ольга Андреевна

Место рождения

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стяжкин Андрей Савельевич

Мать: не указана

Шабанка нижняя, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close