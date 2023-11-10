(Стяжкина) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стяжкин Андрей Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область