Ершова (Ларионова) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Ларионова) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Ларионов Ефим Фотиевич

Мать: не указана

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Год рождения вычислен исходя из записи о бракосочетании в возрасте 21 год в 1893 году - запись в метрической книге Шеномской Богоявленской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 317 разворот 286
Смерть
Неизвестно
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