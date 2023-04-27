Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Ефим Григорьевич

Мать: Полина Бронеславна