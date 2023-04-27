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Ольга
Ольга
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шатов Ефим Григорьевич
Мать
Полина Бронеславна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шатов Ефим Григорьевич
Мать:
Полина Бронеславна
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