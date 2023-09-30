Дуплий Феодосий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Дуплий Евдокий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1941
Дочь: Дубровина Мария Федосиевна
Мать ребёнка: Дуплий Анна Иоссйовна
село Сидоровка, Чекасская область, Украина
Смерть
Неизвестно
село Гранитное, Тельмановский район, Донецкой области