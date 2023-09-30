Дуплий Феодосий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуплий Феодосий Евдокимович

Дуплий Феодосий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Дуплий Евдокий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1941

Дочь: Дубровина Мария Федосиевна

Мать ребёнка: Дуплий Анна Иоссйовна

село Сидоровка, Чекасская область, Украина
Смерть
Неизвестно
село Гранитное, Тельмановский район, Донецкой области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close