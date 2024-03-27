Янбекова Хусниямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиОколо 2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1952
Отец ребёнка: Янбеков Хусайин Хасанович
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1954
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1956
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1958
д.К.алдарово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1959
Рождение ребёнка
Около ?.06.1960
Дочь: Халикова Раиса Хусаиновна
Отец ребёнка: Янбеков Хусайин Хасанович
д.Калдарово Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2005
д.К.алдарово, РФ, Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР