Янбекова Хусниямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбекова Хусниямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Около 2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1926 г.р.

Дети

Около 1952 г.р.
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Около 1960 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Янбеков Рауил Хусаинович

Отец ребёнка: Янбеков Хусайин Хасанович

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янбеков Хусайин Хасанович

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янбеков Хусайин Хасанович

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янбеков Хусайин Хасанович

д.К.алдарово, Кугарчинский район, БАССР
Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янбеков Хусайин Хасанович

Рождение ребёнка
Около ?.06.1960

Дочь: Халикова Раиса Хусаиновна

Отец ребёнка: Янбеков Хусайин Хасанович

д.Калдарово Кугарчинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янбеков Хусайин Хасанович

Смерть
Около 2005
д.К.алдарово, РФ, Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
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