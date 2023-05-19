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Портных Андрей Анатольевич

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

20.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1979

Отец: Портных Анатолий Дмитриевич

Мать: Портных Валентина Викторовна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область