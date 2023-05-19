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Портных Андрей Анатольевич
Портных Андрей Анатольевич
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Место рождения
Первоуральск
, Первоуральск, Свердловская область
Дата рождения
20.07.1979
Пол
Мужской
Отец
Портных Анатолий Дмитриевич
1951 г.р.
Мать
Портных (Жулдыбина) Валентина Викторовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1979
Отец:
Портных Анатолий Дмитриевич
Мать:
Портных Валентина Викторовна
Первоуральск
, Первоуральск, Свердловская область
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