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Сидор Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Афанасий Никитич

Мать: Дарья Андреевна

Смерть
Неизвестно