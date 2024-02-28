Терехов Родион Лукьянов
Место рожденияс.Новотроицкое Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Терехов Лука Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: (Терехова) Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: (Терехова) Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Терехова) Анастасия Иродионова
Мать ребёнка: (Терехова) Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
16.06.1851
Дочь: (Терехова) Аграфена Родионова
Мать ребёнка: (Терехова) Авдотья (Евдокия)
Смерть
Неизвестно