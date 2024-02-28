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Терехов Родион Лукьянов

Место рождения

с.Новотроицкое Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Терехов Лука Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Терехова) Авдотья (Евдокия)

Рождение ребёнка
1840

Сын: Терехов Акинфей Родионов

Мать ребёнка: (Терехова) Авдотья (Евдокия)

Рождение ребёнка
1843

Сын: Терехов Федор Родионов

Мать ребёнка: (Терехова) Авдотья (Евдокия)

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Терехова) Анастасия Иродионова

Мать ребёнка: (Терехова) Авдотья (Евдокия)

Рождение ребёнка
16.06.1851

Дочь: (Терехова) Аграфена Родионова

Мать ребёнка: (Терехова) Авдотья (Евдокия)

Смерть
Неизвестно

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