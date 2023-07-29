Лапина Матрона Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1854
Сын: Лапин Кузьма Афиногенович
Отец ребёнка: Лапин Афиноген Георгиевич
Рождение ребёнка
02.01.1857
Дочь: Лапина Анисия Афиногеновна
Отец ребёнка: Лапин Афиноген Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно