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Демина Елена Германовна
Демина Елена Германовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Женский
Отец
Демин Герман Яковлевич
1924 г.р.
Мать
Дёмина (Прудникова) Евгения Ивановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Демин Герман Яковлевич
Мать:
Дёмина Евгения Ивановна
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