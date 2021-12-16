Новоселов Георгий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Новоселова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сашина Светлана Георгиевна
Мать ребёнка: Новоселова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новоселова Александра
Смерть
16.12.2021