Новоселов Георгий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Георгий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новоселов Семен Алексеевич

Мать: Новоселова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Новоселова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сашина Светлана Георгиевна

Мать ребёнка: Новоселова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Александра

Смерть
16.12.2021
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