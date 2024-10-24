Рускуль Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рускуль Игнатий

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Место рождения

Aglonas pag. Usāni

Дата рождения

05.08.1902

Дата смерти

13.01.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1902

Отец: Ruskulis Antons

Мать: Ruskule (Putāns) Jadviga

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Яхонтова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
07.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яхонтова) Надежда Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.01.1985

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