Рускуль Игнатий
Место рожденияAglonas pag. Usāni
Дата рождения05.08.1902
Дата смерти13.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1902
Отец: Ruskulis Antons
Мать: Ruskule (Putāns) Jadviga
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Яхонтова) Надежда Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.01.1985