Родина (Зюряева) Гликерия Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зюряев Василий Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1878 ст.
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Родин Анисим Иванов
Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родин Анисим Иванов
Смерть
Неизвестно