Родина (Зюряева) Гликерия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Зюряева) Гликерия Васильева

Место рождения

Рощино, Темниковский район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зюряев Василий Дмитриев

Мать: не указана

Рощино, Темниковский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.12.1878 ст.

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Родин Анисим Иванов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родин Анисим Иванов

Смерть
Неизвестно
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