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Челбарах Христофор Данилович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1918

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Челбарах Даниил Полихронович

Мать: Челбарах Екатерина Константиновна

Смерть
1919
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