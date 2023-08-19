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Челбарах Христофор Данилович
Челбарах Христофор Данилович
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1918
Дата смерти
1919
Пол
Мужской
Отец
Челбарах Даниил Полихронович
1889 г.р.
Мать
Челбарах (Чанаях) Екатерина Константиновна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Челбарах Даниил Полихронович
Мать:
Челбарах Екатерина Константиновна
Малоянисоль
Смерть
1919
Малоянисоль
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