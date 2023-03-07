Енотов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Енотов Елексей
Мать: не указана
Призыв на военную службу
06.11.1939
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Пропал без вести (военное)
18.06.1941
Житомир, Житомирська область
п/я 81"Б"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно