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Енотов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Подлесново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Енотов Елексей

Мать: не указана

Подлесново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Призыв на военную службу
06.11.1939
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Пропал без вести (военное)
18.06.1941
Житомир, Житомирська область
п/я 81"Б"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енотова Александра Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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