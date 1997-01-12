Халаев Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1977
Дата смерти12.01.1997
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
12.01.1997
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно