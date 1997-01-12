Халаев Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалаев Николай Сергеевич

Халаев Николай Сергеевич

avatar

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

05.11.1977

Дата смерти

12.01.1997

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
12.01.1997
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close