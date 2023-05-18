Кондратенков Стефан Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенков Стефан Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Около 1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1918

Сын: Кондратенко Михаил Степанович(Стефанович)

Мать ребёнка: Кондратенкова Соломонида Захарьевна

Тимирязево, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1936