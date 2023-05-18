Кондратенков Стефан Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиОколо 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1918
Сын: Кондратенко Михаил Степанович(Стефанович)
Мать ребёнка: Кондратенкова Соломонида Захарьевна
Тимирязево, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1936