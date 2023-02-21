Сусанина (Зубрилова) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусанина (Зубрилова) Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зубрилов Александр Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сусанина Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сусанин Сергей Семенович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусанин Семен

Смерть
Неизвестно
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