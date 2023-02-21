Фёкла Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловское, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Бракосочетание
Между 1783 и 1786 ст.
Муж: Никифор Сергеев
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анна Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловское, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Афанасий Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
Рождение ребёнка
1805 ст.
Сын: Тихон Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Источники: Ревизские сказки по 7~8 ревизиям за 1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.177, 373)
Смерть
После 1834