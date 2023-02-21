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Фёкла Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловское, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Бракосочетание
Между 1783 и 1786 ст.

Муж: Никифор Сергеев

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анна Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловское, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Афанасий Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1805 ст.

Сын: Тихон Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Сергеев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Глотаево, Домодедово, Московская область
Источники: Ревизские сказки по 7~8 ревизиям за 1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.177, 373)
Смерть
После 1834
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