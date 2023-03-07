Игонин Алексей Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1806
Отец: Игонин Игнат Романов
Мать: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Игонина Домна Алексеева
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Игонина Домна Алексеева
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Игонина Домна Алексеева
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
19.07.1844
Мать ребёнка: Игонина Домна Алексеева
ЦГА РМ Ф. 57 оп.1. Д.161 МК Саранского уезда 1844
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игонина Домна Алексеева
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1855
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер