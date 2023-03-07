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Игонин Алексей Игнатьев

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Место рождения

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1806

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Игонин Игнат Романов

Мать: не указана

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1831

Сын: Игонин Гаврила Алексеев

Мать ребёнка: Игонина Домна Алексеева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Игонин Афанасий Алексеев

Мать ребёнка: Игонина Домна Алексеева

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
1834

Сын: Игонин Павел Алексеев

Мать ребёнка: Игонина Домна Алексеева

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Рождение ребёнка
19.07.1844

Сын: Игонин Роман Алексеев

Мать ребёнка: Игонина Домна Алексеева

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.1. Д.161 МК Саранского уезда 1844
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игонина Домна Алексеева

ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
Смерть
1855
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ГАПО ф.60 оп.4 д. 240 РС 1858г с.Смольково Бахметьева и Миллер
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