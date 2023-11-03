Чуклин Иван? Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Чуклина Меланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Чуклин Антон Иванов
Мать ребёнка: Чуклина Меланья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Чуклина Меланья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуклина Меланья Иванова
Смерть
Неизвестно