Чуклин Иван? Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуклин Иван? Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Чуклин Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Чуклина Меланья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Чуклин Антон Иванов

Мать ребёнка: Чуклина Меланья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Чуклина Меланья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуклина Меланья Иванова

Смерть
Неизвестно
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