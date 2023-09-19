Нерус артем васильевич
Место рождениядонецк днр
Дата рождения20.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973
Отец: Нерус василий алексеевич
Мать: Нерус Елена Павловна
донецк днр
Рождение ребёнка
21.05.1976
Мать ребёнка: Нерус ольга викторовна
донецк украина
Рождение ребёнка
16.02.2000
Дочь: Нерус дарья артемовна
Мать ребёнка: Нерус ольга викторовна
донецк украина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нерус ольга викторовна