Нерус артем васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерус артем васильевич

Место рождения

донецк днр

Дата рождения

20.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1973

Отец: Нерус василий алексеевич

Мать: Нерус Елена Павловна

донецк днр
Рождение ребёнка
21.05.1976

Сын: Нерус василий артемович

Мать ребёнка: Нерус ольга викторовна

донецк украина
Рождение ребёнка
16.02.2000

Дочь: Нерус дарья артемовна

Мать ребёнка: Нерус ольга викторовна

донецк украина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нерус ольга викторовна

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