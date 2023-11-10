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Луценко Даниил Михайлович

Место рождения

Новый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Луценко Михайло Петров

Мать: не указана

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Луценко Ефим Данилович

Мать ребёнка: Луценко Марья

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Матрёна Даниловна

Мать ребёнка: Луценко Марья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Луценко Евграф Данилович

Мать ребёнка: Луценко Марья

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Луценко Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Марья

Смерть
Неизвестно
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