Луценко Даниил Михайлович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Луценко Михайло Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Луценко Марья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Матрёна Даниловна
Мать ребёнка: Луценко Марья
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Луценко Марья
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия Даниловна
Мать ребёнка: Луценко Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Марья
Смерть
Неизвестно