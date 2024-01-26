Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева (Петрова?) Александра Тимофеевна

Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Тимофей

Мать: Мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколенко (Михеева?) Лия Алексеевна

Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Михеева?) Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ламброзо (Михеева?) Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко (Михеева?) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович

Рождение ребёнка
17.11.1913

Дочь: Жевелёва (Михеева?) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.