Михеева (Петрова?) Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Тимофей
Мать: Мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколенко (Михеева?) Лия Алексеевна
Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Михеева?) Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ламброзо (Михеева?) Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко (Михеева?) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
17.11.1913
Дочь: Жевелёва (Михеева?) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Михеев Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно