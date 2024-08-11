Николаева Дария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никита Николаев
Отец ребёнка: Николай Власиев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Николаева) Екатерина Власиева
Отец ребёнка: Николай Власиев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Николаев Иван
Отец ребёнка: Николай Власиев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Евсигний Николаев
Отец ребёнка: Николай Власиев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Василий Николаев
Отец ребёнка: Николай Власиев
Смерть
Неизвестно