Николаева Дария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Дария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никита Николаев

Отец ребёнка: Николай Власиев

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Николаева) Екатерина Власиева

Отец ребёнка: Николай Власиев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Николаев Иван

Отец ребёнка: Николай Власиев

Рождение ребёнка
1819

Сын: Евсигний Николаев

Отец ребёнка: Николай Власиев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Василий Николаев

Отец ребёнка: Николай Власиев

Смерть
Неизвестно

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