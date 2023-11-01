Юдина (Спицына) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1952
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952
Отец: Спицын Николай
Рождение ребёнка
29.05.1977
Дочь: Новикова Александра Александровна
Отец ребёнка: Молчанов Георгий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
02.10.1984
Сын: Юдин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Юдин Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно