Юдина (Спицына) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Спицына) Лидия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1952

Отец: Спицын Николай

Мать: Спицына Александра Парфеновна

Рождение ребёнка
29.05.1977

Дочь: Новикова Александра Александровна

Отец ребёнка: Молчанов Георгий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
02.10.1984

Сын: Юдин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Юдин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Александр Васильевич

Развод
Неизвестно

Муж: Молчанов Георгий Иннокентьевич

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