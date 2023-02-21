Цотт-Дмитриева (Цотт) Софья Карлолвна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1823
Дата смерти28.04.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Приклонская Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
06.07.1846
Сын: Дмитриев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Георгий_23.04.47
Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Николаевич
Смерть
28.04.1847