Цотт-Дмитриева (Цотт) Софья Карлолвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦотт-Дмитриева (Цотт) Софья Карлолвна

Цотт-Дмитриева (Цотт) Софья Карлолвна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1823

Дата смерти

28.04.1847

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Приклонская Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
06.07.1846

Сын: Дмитриев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Георгий_23.04.47

Отец ребёнка: Дмитриев Владимир Николаевич

Смерть
28.04.1847
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close