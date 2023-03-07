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Киселёв Александр Фёдорович

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

14.06.1976

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1976

Отец: Киселёв Фёдор Михайлович

Мать: Бессонова Галина Александровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.06.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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