Киселёв Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения14.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1976
Рождение ребёнка
10.06.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности