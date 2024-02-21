Цацак Давид Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цацак-Тихая Антонина Давидовна
Мать ребёнка: Ворошилова Екатериа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цацак Петр Давидович
Мать ребёнка: Ворошилова Екатериа Яковлевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Ворошилова Екатериа Яковлевна
Рождение ребёнка
23.02.1910
Сын: Дмитрий Давидович
Мать ребёнка: Ворошилова Екатериа Яковлевна
Смерть
1945