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Цацак Давид Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цацак-Тихая Антонина Давидовна

Мать ребёнка: Ворошилова Екатериа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цацак Петр Давидович

Мать ребёнка: Ворошилова Екатериа Яковлевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Цацак Николай Давидович

Мать ребёнка: Ворошилова Екатериа Яковлевна

Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Дмитрий Давидович

Мать ребёнка: Ворошилова Екатериа Яковлевна

Смерть
1945

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