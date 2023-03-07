Рево (Вертячева) Антонина (Нина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рево (Вертячева) Антонина (Нина)

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

20.06.1916

Дата смерти

20.09.1991

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1916

Отец: Вертячев Аким (Еким)

Мать: Вертячева Матрена

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.08.1938

Сын: Рево Евгений Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.09.1991
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