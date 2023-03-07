Рево (Вертячева) Антонина (Нина)
Место рождения
Дата рождения20.06.1916
Дата смерти20.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1916
Отец: Вертячев Аким (Еким)
Мать: Вертячева Матрена
Рождение ребёнка
17.08.1938
Сын: Рево Евгений Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
20.09.1991