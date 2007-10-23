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Ковбота Раиса Ильинична

Место рождения

село Никитовка Свердловского района Чкаловской области

Дата рождения

14.09.1925

Дата смерти

23.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковбота Петр Иванович

Рождение ребёнка
11.03.1950

Дочь: Пименова (Ковбота) Валентина

Отец ребёнка: Ковбота Петр Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1953

Дочь: Артюхова (Ковбота) Любовь

Отец ребёнка: Ковбота Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1955

Сын: Ковбота Владимир

Отец ребёнка: Ковбота Петр Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1960

Дочь: Барышева (Ковбота) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ковбота Петр Иванович

Ковыляевка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.10.2007

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