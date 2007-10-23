Ковбота Раиса Ильинична
Место рождениясело Никитовка Свердловского района Чкаловской области
Дата рождения14.09.1925
Дата смерти23.10.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1950
Дочь: Пименова (Ковбота) Валентина
Отец ребёнка: Ковбота Петр Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1953
Дочь: Артюхова (Ковбота) Любовь
Отец ребёнка: Ковбота Петр Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1955
Сын: Ковбота Владимир
Отец ребёнка: Ковбота Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1960
Дочь: Барышева (Ковбота) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ковбота Петр Иванович
Ковыляевка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.10.2007