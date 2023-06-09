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Матвеев Савин Матвеевич

Место рождения

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1770

Дата смерти

Между 1824 и 1840

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: Веселова Анна Тимофеевна

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Саввина Прасковья Саввична

Мать ребёнка: Степанова Мелания Степановна

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Саввин Фома Саввич

Мать ребёнка: Степанова Мелания Степановна

Поздехово, Николо-Мошенская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Мелания Степановна

Смерть
Между 1824 и 1840