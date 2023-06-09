Матвеев Савин Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиМежду 1824 и 1840
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: Веселова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Саввина Прасковья Саввична
Мать ребёнка: Степанова Мелания Степановна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Саввин Фома Саввич
Мать ребёнка: Степанова Мелания Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1824 и 1840