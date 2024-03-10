Тихонова (Кийкова) Галина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Кийкова) Галина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Кийков Ефим Иванович

Мать: Кийкова Анна

Смерть
Неизвестно
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