Анисья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Лукьянович
Рождение ребёнка
1725
Сын: Алексей Степанович
Отец ребёнка: Степан Лукьянович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иоанн Степанович
Отец ребёнка: Степан Лукьянович
Смерть
Неизвестно