Анисья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Лукьянович

Рождение ребёнка
1725

Сын: Алексей Степанович

Отец ребёнка: Степан Лукьянович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Иоанн Степанович

Отец ребёнка: Степан Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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