Логачева (Чернова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Рождение ребёнка
09.03.1914 ст.
Дочь: Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Логачев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1915 ст.
Сын: Логачев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Логачев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1916 ст.
Сын: Логачев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Логачев Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно