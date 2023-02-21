Логачева (Чернова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачева (Чернова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1913 ст.

Муж: Логачев Михаил Иванович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1914 ст.

Дочь: Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Логачев Михаил Иванович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1915 ст.

Сын: Логачев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Логачев Михаил Иванович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1916 ст.

Сын: Логачев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Логачев Михаил Иванович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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