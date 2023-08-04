Артемеев Феоктист — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемеев Феоктист

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1987

Сын: Артемеев Деодор Фектистович

Мать ребёнка: не указана

Маслово, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемеев Николай Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемеев Николай Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Артемеева Татьяна Феоктистовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Александра Феоктистовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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