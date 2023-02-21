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Курташов Роман Олегович
Курташов Роман Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.1991
Пол
Мужской
Отец
Курташов Олег Александрович
Мать
Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1991
Отец:
Курташов Олег Александрович
Мать:
Галина
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