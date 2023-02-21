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Курташов Роман Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1991

Отец: Курташов Олег Александрович

Мать: Галина

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