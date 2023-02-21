- Татьяна Леонтьевна
Место рожденияпоч. Агафоновский (Истобенский тяглый стан)
Дата рожденияВычислено 1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Агафоновский (Истобенский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.
Дочь: Целищева Настасья Алексеевна
Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.
Сын: Целищев Панкрат Алексеевич
Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Целищев Спиридон Алексеевич
Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно