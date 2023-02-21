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- Татьяна Леонтьевна

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Место рождения

поч. Агафоновский (Истобенский тяглый стан)

Дата рождения

Вычислено 1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Агафоновский (Истобенский тяглый стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1784 ст.

Дочь: Целищева Настасья Алексеевна

Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Сын: Целищев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: Целищев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804 ст.

Сын: Целищев Панкрат Алексеевич

Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Целищев Спиридон Алексеевич

Отец ребёнка: Целищев Алексей Васильевич

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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