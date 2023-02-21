Белюкина (Кузьмина) Татьяна Ивановна
Место рожденияБобрик гора, Тульской области
Дата рождения1894
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Кузьмин Иван
Мать: Пелагея
Бобрик гора, Тульской области
Рождение ребёнка
08.11.1913
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич
г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Белова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
20.04.1923
Дочь: Плохотнюк Галина Ивановна
Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич
Бобрик гора, Тульской области
Рождение ребёнка
02.08.1924
Сын: Белюкин Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
30.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич
г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
1933
Сын: Белюкин Вячеслав
Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич
Смерть
1974
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Донской Московской области