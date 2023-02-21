Белюкина (Кузьмина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюкина (Кузьмина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Бобрик гора, Тульской области

Дата рождения

1894

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Кузьмин Иван

Мать: Пелагея

Бобрик гора, Тульской области
Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич

г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Белова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич

Серебряные Пруды, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1923

Дочь: Плохотнюк Галина Ивановна

Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич

Бобрик гора, Тульской области
Рождение ребёнка
02.08.1924

Сын: Белюкин Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
30.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич

г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
1933

Сын: Белюкин Вячеслав

Отец ребёнка: Белюкин Иван Сергеевич

Смерть
1974
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г.Донской Московской области
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